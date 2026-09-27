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Futbol efsanesi Roberto Carlos beş parasız kaldı! Tüm servetini kaybetti

Brezilya ve dünya futbolunun unutulmaz sol beki Roberto Carlos, menajerleri ve yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle kariyeri boyunca elde ettiği servetin neredeyse tamamını kaybettiğini açıkladı. 53 yaşındaki efsane isim, iflas sürecini anlatarak genç futbolculara uyarılarda bulundu.

Futbol efsanesi Roberto Carlos beş parasız kaldı! Tüm servetini kaybetti
Emre Şen

Dünya futbolunun ve bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen unutulmaz sol bek Roberto Carlos, kariyeri boyunca kazandığı büyük birikimi nasıl kaybettiğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekiz'de düzenlenen bir panelde konuşan 53 yaşındaki Brezilyalı efsane, yanlış insanlara güvenmesinin bedelini ağır ödediğini dile getirdi.

"HESABIMDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADILAR"

Futbol efsanesi Roberto Carlos beş parasız kaldı! Tüm servetini kaybetti 1

Futbol oynadığı dönemde ciddi bir birikim yapmayı hedeflemesine rağmen yanlış kişilere güvendiğini aktaran Roberto Carlos, "Hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futbolda kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim. Hatalar yaptım, bu yüzden gençlere aynı hataları yapmamalarını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"CUMA GÜNÜ ELİME ULAŞAN BELGELER İFLASIMDI"

Futbol efsanesi Roberto Carlos beş parasız kaldı! Tüm servetini kaybetti 2

İflasa giden süreci ve yaşadığı kırılma anını detaylandıran eski futbolcu, "Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 1 civarında uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. Bu belgeler benim iflas bayrağımdı. Beni kandırdılar ve paramı aldılar. İşte o anda bütün geçmişimi ve paramı kaybettim." şeklinde konuştu.

DOSTLARININ DESTEĞİYLE HAYATINI DÜZENE SOKTU

Futbol efsanesi Roberto Carlos beş parasız kaldı! Tüm servetini kaybetti 3

Tüm varlığını kaybetmesinin ardından zorlu bir toparlanma sürecine girdiğini belirten Roberto Carlos, iki yakın dostunun desteği sayesinde mali durumunu ve aile hayatını zamanla yeniden rayına oturtmayı başardığını sözlerine ekledi.

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