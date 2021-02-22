YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

22.02.2021 18:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, yapılan kongreyle başkan seçildi.Hakkari Spor Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bir dava hareketinin neferleri olduklarını, bu davanın neferleri olarak Türkiye’nin yarınlarını daha aydınlık hale getirmek için uğraş verdiklerini söyledi.İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezine teşekkür etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, yapılan kongreyle başkan seçildi.
Hakkari Spor Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bir dava hareketinin neferleri olduklarını, bu davanın neferleri olarak Türkiye’nin yarınlarını daha aydınlık hale getirmek için uğraş verdiklerini söyledi.
İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezine teşekkür etti. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar herkesle gönül bağı kuran bir parti olduğunu dile getiren Özbek, "AK Parti Edirne’den Hakkari’ye Türkiye’nin her yerinde taş üstüne taş koyan, her insana dokunmuş bir partidir. Bir emanet devralıyorum. Bu emaneti teslim alırken herkese adaletli ve hakkaniyetli davranacağımıza söz veriyorum. Teşkilatlarımızla tüm Hakkari halkının hizmetinde olacağız" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısı ile katıldığı kongreye MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek de katıldı.
Yapılan seçimle Abdulmuttalip Özbek başkan seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:24
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:13

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Canan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Şemdinli usulü kayağa büyük ilgi

Şemdinli usulü kayağa büyük ilgi

Hakkari’de tüm köy yolları ulaşıma açıldı

Hakkari’de tüm köy yolları ulaşıma açıldı

Hakkari’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kış mevsiminde görülen yılan şaşırttı

Kış mevsiminde görülen yılan şaşırttı

Yavrularıyla mahalleyi mesken tutan tilkiye balık ve et ikramı

Yavrularıyla mahalleyi mesken tutan tilkiye balık ve et ikramı

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.