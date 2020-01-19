AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından sahnelenen tiyatro oyununa ilişkin, "Senin yazacağın tiyatronun merkezinde barış olmaz, kardeşlik olmaz, esenlik olmaz, birlik olmaz, beraberlik olmaz. Ancak 6-7 Ekim'de yaşadığımız gibi kan olur, gözyaşı olur. Biz gördük o tiyatroyu." dedi.

Kandemir, partisinin Hatay İl Teşkilatınca İskenderun ilçesindeki bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere seslenen Kandemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sahnelenen tiyatro oyununa değindi. "Biz senin yazdığın tiyatroyu izledik" diyen Kandemir, şöyle devam etti:

"Sen kandan, savaştan, gözyaşından, sen 'bu millet ayrılsın', 'birbirinden kopsun', 'birbirine sahip çıkmasın'dan beslenirsin. Senin yazacağın tiyatronun merkezinde barış olmaz, kardeşlik olmaz, esenlik olmaz, birlik olmaz, beraberlik olmaz. Ancak 6-7 Ekim'de yaşadığımız gibi kan olur, gözyaşı olur. Biz gördük o tiyatroyu."