AK Parti heyeti, Gündüzbey’deki yatırımları inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti Heyetini Gündüzbey’de misafir edip, Çırmıhtı ve Gündüzbey’in yöresel lezzetleri ve tabiat zenginliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekânlarını iç ve dış turizme kazandırmak amacıyla tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgilendirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti 23. Dönem Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine gittikleri Gündüzbey Mahallesinde, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik başlatılan yatırımları yerinde incelediler.

Çınar, bölgedeki yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı

Başkan Çınar, Gündüzbey’in tadına doyulmaz tava ve fırın yemeklerinin yanı sıra kahvaltılıklarını modern, nezih ve hijyenik bir ortamda sunmak amacıyla yapımına başlanan Gündüzbey Sosyal Tesisleri başta olmak üzere bölgedeki diğer yatırımların amaç ve hedefleri üzerine detaylı bilgiler paylaştı.