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AK Parti heyeti Yazıhan’da

MALATYA HABERLERİ  | 11.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partilerinin Malatya 7.Olağan İl Kongresine katılmak üzere 25 Ekim Pazar günü kentte geleceğini söyledi.AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti heyeti Yazıhan’da

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partilerinin Malatya 7.Olağan İl Kongresine katılmak üzere 25 Ekim Pazar günü kentte geleceğini söyledi.
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya’da ilçe kongrelerini başarıyla tamamladıklarını ve 25 Ekim’de yapılacak il kongresi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Her zaman ki gibi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz 7. Olağan kongremizin Malatya’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ederim. Kongreler teşkilatlar için ayrı bir heyecan ve motivasyon zamanlarıdır. 7. Olağan İl Kongremize Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacak olması heyecanımızı kat kat artırmaktadır” dedi.

“Pandemi sürecine rağmen yatırımlarımız sürüyor”
AK Parti’nin 18 yıllık iktidarı döneminde Malatya’yı eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye her alanda güzel hizmetlerle buluşturduğunu anlatan Koca, “Pandemi sürecine rağmen yatırımlarımız sürüyor. Ekonomimizin can damarı kayısımızın Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından alınması, 53,5 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevreyolundaki bazı kesimlerinde acele kamulaştırma kararı, İl Başkanları Toplantısında da dile getirdiğimiz 6.Bölge Teşviklerinin uzatılması, Organize Sanayi Bölgemize yeni bir arıtma tesisi, Malatya Havalimanımıza yeni terminal binası yakın bir süreçte milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardır. Bizde laf yok icraat var icraat” dedi. Koca, AK Parti’nin büyük bir dava hareketi olduğunu, siyasetinin merkezine milletin refahını ve ülkenin selametini koyduğunu belirterek, “AK Parti bir dava ve vefa partisidir. Partimize büyük emekleri olan siz değerli dava arkadaşlarımla çalışmaları istişare etmek, yatırımları, projeleri, sorunları, talepleri dinlemek için bir aradayız” şeklinde konuştu.

“Yazıhan ilçemize her alanda hizmet yapıyoruz”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise belediye olarak gerek alt gerekse üst yapı olarak Yazıhan ilçesine bir çok hizmet yaptığını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Yazıhan ilçemize her alanda hizmet yapıyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti’den yana koyarak, Türkiye’yi büyütme, güçlendirme, muasır medeniyet üzerine çıkarma hedefimize destek vermiştir. Sadece oy oranlarına göz attığımızda bile bu gerçeği görebiliriz” dedi.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Yazıhanlıların her zaman AK Parti’ye tam destek verdiğini ifade ederek, “AK Partimiz, gücünü milletimizden alan bir dava partisidir. Bu kutlu dava millet davasıdır. Mili iradeye sahip çıkma davasıdır” diye konuştu.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yazıhan ilçesine 79 konut ve ticaret merkezi ihalesinin yapıldığını, bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.
Ziyaretlerde, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Yazıhan ilçe başkanı Veysel Ateş, partililer ve muhtarlar da yer aldı.

AK Parti heyeti Yazıhan’da

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