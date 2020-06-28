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AK Parti heyetinden Rektör Aksoy’a ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 28.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve AK Parti Konya milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

AK Parti heyetinden Rektör Aksoy’a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve AK Parti Konya milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Halil Etyemez ve Hacı Ahmet Özdemir, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Prof. Dr. Emrullah Eken, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ve Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Özdemir de bulundu. AK Parti Konya Milletvekilleri, Rektör Aksoy’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, ziyaretleri için AK Parti Konya Milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti heyetinden Rektör Aksoy’a ziyaret

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