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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi

AYDIN HABERLERİ  | 30.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve iş adamı Mehmet Sabuncu, 2020 yılı 1.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve iş adamı Mehmet Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi. 2020 yılının ilk üç ayında büyüme oranları sıralamasında Türkiye’nin Avrupa Birliği, G20 ülkeleri ve OECD ülkeleri arasındaki yapılan sıralamada yüzde 4,5’lik büyüme ile ekonomik alandaki büyümesini taçlandırdığını belirten Sabuncu, “Bu süreçte felaket tellallarının kötü hevesleri kursağında kalmış, ülkemiz Covid-19 salgını ile de dünyaya örnek olan bir mücadele sergilemiştir” dedi.
AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı işadamı Mehmet Sabuncu, 2020 yılının 1. Çeyreğinde büyümeyi besleyen üç kalemin yüzde 12,1 ile diğer hizmet faaliyetleri, yüzde 10,7 ile bilgi iletişim ve yüzde 6,2 ile sanayi üretiminin geldiğini azalma olan tek sektörün yüzde 1,5 ile inşaat sektörü olduğunu kaydetti.
Mehmet Sabuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ Korona virüsün dünya ekonomilerin neden olduğu büyük çöküşten kurtulamayan ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler yüzde 5 ve üzerinde küçülmeyle yılın ilk yarısını geride bıraktı. Bugün, Doların 10 TL olacağını, faizlerin fırlayacağını, borsanın çakılacağını, IMF’nin geleceğini iddia edenlerin ne kadar çok yanıldıkları ve bunların aslında kendilerinin temennileri olduğu daha net anlaşılmıştır” diyerek Türkiye’nin bu süreçte dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

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