YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. AK Parti İl Başkanı Altınöz’den Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti İl Başkanı Altınöz’den Malazgirt Zaferi mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 25.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Altınöz, mesajında, 26 Ağustos 1071’de yakılan ateşin, 2071’e doğru güçlenerek kutlu davanın yolunu aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.Malazgirt’in bir başlangıç olduğunu, büyük Türkiye’nin ayak sesi, kutlu fethin habercisi olduğunu ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:"26 Ağustos 1071’de yakılan ateş, 2071’e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir.

AK Parti İl Başkanı Altınöz’den Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, 26 Ağustos 1071’de yakılan ateşin, 2071’e doğru güçlenerek kutlu davanın yolunu aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.
Malazgirt’in bir başlangıç olduğunu, büyük Türkiye’nin ayak sesi, kutlu fethin habercisi olduğunu ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:
"26 Ağustos 1071’de yakılan ateş, 2071’e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Tarihi değiştiren bu büyük zaferin ardından Anadolu’nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve yeniden imar edilmesiyle birlikte bu mübarek topraklar öz vatanımız haline gelmiştir. Malazgirt Zaferi ile Anadolu’da yeni bir anlayış hakim olmuş ve burada asırlar boyunca devam edecek olan adalet, barış ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Malazgirt’te ecdadımızın bütün benliğini saran yüksek idealler, asırlar boyunca her mücadelede olduğu gibi, İstiklal Savaşımızda da bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Şanlı mazimizden ilham alarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin, Malazgirt kahramanlarının sahip olduğu iyilik, dürüstlük, çalışkanlık, kardeşlik ve adalet duygularını her zaman yaşatacağına olan inancım tamdır.
Bu vesile ile Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümünü kutlarken, bu kutlu zafere önderlik eden büyük kumandan Sultan Alparslan’ı ve bu topraklar için toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
12:57
İkindi
16:41
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Pınar Eczanesi
Karabukmerkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.