AK Parti İl Başkanı Angı: “Basının önemi, teknolojik gelişmeler nedeniyle günümüzde daha da artmıştır”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, basının öneminin teknolojik gelişmeler nedeniyle günümüzde daha da arttığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, demokrasilerin olmazsa olmazlarından olan basının, gerçeklerin öğrenilmesini ve bireyin haber alma özgürlüğünü sağlayan, toplumun bilinçlenmesine aracılık eden düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından birisi olduğunu belirtti. Angı açıklamasını şöyle sürdürdü; “Basının önemi, teknolojik gelişmeler nedeniyle günümüzde daha da artmıştır. Olayları doğru, ilkeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, objektif görev anlayışıyla değerlendiren, halkın gözü kulağı ve sesi olarak kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirerek halkın bilgilenmesine ve bilinçlenmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için her zaman yol gösterici değerler olmuştur. Bu ilkeleri öne çıkararak görev yapan tüm değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, hayatta olan tüm basın emekçilerimize meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyorum.”



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