AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olduk”

AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olduk” dedi.

2001 yılında kurulan AK Parti’nin 19. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “2001 yılında başlayan kutlu yürüyüşümüz, her seçimde güçlenerek ve büyüyerek devam ediyor” ifadesinde bulundu.

Çopuroğlu, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde millete efendi değil hizmetkar olmak için kurulan büyük Türkiye sevdası ile kurulan ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaran partimizin 19. Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Partimizin hedefi büyüyen Türkiye’dir. Yerli ve mili teknolojiyi hayata geçiren Ak Parti’dir. Hızla büyüyen Türkiye’nin önündeki engellerden şikayet eden değil, çözerek yoluna devam eden partidir AK Parti. Parti kapatma tiyatrosunu bitiren, vesayeti sonlandıran, darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olmaya devam eden miletin teminatıdır Ak Parti. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yuvası, otağı olan partimizin 19. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde 2023 hedeflerine ulaşmak için milletine hizmetkar olmaya devam edecektir.

Partimizin kuruluş yıl dönümü yarın. Biz de yerelde günlerdir devam eden tüm teşkilat mensuplarımız ile birlikte konunun kısa özetini içeren videolar hazırladık. Bu çalışmaları paylaşacağız. Amacımız Kayseri’deki birlik ve beraberliğin sahaya yansımasıdır. Önümüzde bir çok hedeflerimiz var. Bunları inşallah birer birer gerçekleştirmede devam edeceğiz.

Rahatsızlığım nedeniyle Kayseri’deyim. Safra kesesinden ameliyat olacağım için uzun süren seyahatlere gidemiyorum. Ankara’daki il başkanları toplantısına katılamama sebebim budur” dedi.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri kamuoyunu meşgul eden villa parseli satışı ile ilgili olarak sorulan soruya, “Burada İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir müfettiş istenmeli. Muhtemelen istenecektir. Biz Belediye Başkanımız ve teşkilatımızdan eminiz” diye cevap verdi.



