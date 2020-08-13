YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olduk”

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olduk”

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

AK Parti’nin kuruluşunun 19.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olduk”

AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olduk” dedi.
2001 yılında kurulan AK Parti’nin 19. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “2001 yılında başlayan kutlu yürüyüşümüz, her seçimde güçlenerek ve büyüyerek devam ediyor” ifadesinde bulundu.
Çopuroğlu, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde millete efendi değil hizmetkar olmak için kurulan büyük Türkiye sevdası ile kurulan ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaran partimizin 19. Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Partimizin hedefi büyüyen Türkiye’dir. Yerli ve mili teknolojiyi hayata geçiren Ak Parti’dir. Hızla büyüyen Türkiye’nin önündeki engellerden şikayet eden değil, çözerek yoluna devam eden partidir AK Parti. Parti kapatma tiyatrosunu bitiren, vesayeti sonlandıran, darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olmaya devam eden miletin teminatıdır Ak Parti. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yuvası, otağı olan partimizin 19. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde 2023 hedeflerine ulaşmak için milletine hizmetkar olmaya devam edecektir.
Partimizin kuruluş yıl dönümü yarın. Biz de yerelde günlerdir devam eden tüm teşkilat mensuplarımız ile birlikte konunun kısa özetini içeren videolar hazırladık. Bu çalışmaları paylaşacağız. Amacımız Kayseri’deki birlik ve beraberliğin sahaya yansımasıdır. Önümüzde bir çok hedeflerimiz var. Bunları inşallah birer birer gerçekleştirmede devam edeceğiz.
Rahatsızlığım nedeniyle Kayseri’deyim. Safra kesesinden ameliyat olacağım için uzun süren seyahatlere gidemiyorum. Ankara’daki il başkanları toplantısına katılamama sebebim budur” dedi.
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri kamuoyunu meşgul eden villa parseli satışı ile ilgili olarak sorulan soruya, “Burada İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir müfettiş istenmeli. Muhtemelen istenecektir. Biz Belediye Başkanımız ve teşkilatımızdan eminiz” diye cevap verdi.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Darbe rüyası görenlerin korkulu rüyası olduk”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Buca’ya Portakal Vadisi kuruluyor

Buca’ya Portakal Vadisi kuruluyor

ULUSKON’dan Yunanistan’a tepki

ULUSKON’dan Yunanistan’a tepki

Büyükşehir’den üç ihale birden

Büyükşehir’den üç ihale birden

Karacabey’de Osmanlı mimarisi yaşatılacak

Karacabey’de Osmanlı mimarisi yaşatılacak

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:43
Öğle
12:48
İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
21:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.