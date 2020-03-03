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AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık müjdeyi verdi

BİLECİK HABERLERİ  | 03.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, kentte kurulması planlanan 3.

AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık müjdeyi verdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, kentte kurulması planlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi için hazineye ait olan arsa tahsisinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, "İlimize ve ülkemize hayırlı olsun. 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için hazineye ait olan bin 508 dönümlük hazine arazisinin tahsis işlemi gerçekleşmiştir. İlimiz için son derece önemli olan bu yatırımın bu kadar hızlı sonuçlanmasında başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bu yatırım için gecesini gündüzüne katan ve ilimizin sanayi kenti olma yolunun önünü açacak bu projeyi yakından takip eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız, Hemşehrimiz Fatih Dönmez’e, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Milletvekilimiz Selim Yağcı’ ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. 3. OSB ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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