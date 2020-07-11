AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “Ayasofya’nın zincirleri kırıldı”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülme kararı üzerine yayımladığı açıklamada, Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının Türkiye milletinin 86 yıllık hayali olduğunu belirterek, “Bir nesil ’Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak’ sloganları ile Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emanet ettiği şekilde cami olarak kullanıldığı günlerin hayali ile büyüdü. Hatta bu büyük günü göremeden aramızdan ayrılan büyüklerimiz oldu. Çok şükür milletimizin 1934 yılından bu yana, 86 yıllık Ayasofya arzusu Danıştay’ın ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile gerçek oldu. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’da neredeyse bir asır aradan sonra tekrar namaz kılınacak” dedi.

Başkan Angı açıklamasına şöyle devam etti: “Ayasofya kararına karşı verilen her türlü tepki Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Bizde Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Milli ve yerli düşünen herkes Ayasofya’nın aslına döndürülmesini desteklerken, içeride ve dışarıdaki hainler, ’Zulüm 1453’te başladı’ düşüncesinde olanlar bu karara karşı çıkmaktadır. Aziz milletimiz yaşanan sürecin en yakın şahididir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetine ve vasiyetine sahip çıkarak Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını alan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Danıştay’a ve bu süreçte Ayasofya’nın aslına döndürülmesinde katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 10 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyetinde yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizin Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük kutlu yürüyüşü kararlılıkla devam ediyor. Alınan kararın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim.”

