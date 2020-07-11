YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “Ayasofya’nın zincirleri kırıldı”

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “Ayasofya’nın zincirleri kırıldı”

KONYA HABERLERİ  | 11.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülme kararı üzerine yayımladığı açıklamada, Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığını belirtti.AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının Türkiye milletinin 86 yıllık hayali olduğunu belirterek, “Bir nesil ’Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak’ sloganları ile Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emanet ettiği şekilde cami olarak kullanıldığı günlerin hayali ile büyüdü.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “Ayasofya’nın zincirleri kırıldı”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülme kararı üzerine yayımladığı açıklamada, Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığını belirtti.
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının Türkiye milletinin 86 yıllık hayali olduğunu belirterek, “Bir nesil ’Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak’ sloganları ile Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emanet ettiği şekilde cami olarak kullanıldığı günlerin hayali ile büyüdü. Hatta bu büyük günü göremeden aramızdan ayrılan büyüklerimiz oldu. Çok şükür milletimizin 1934 yılından bu yana, 86 yıllık Ayasofya arzusu Danıştay’ın ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile gerçek oldu. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’da neredeyse bir asır aradan sonra tekrar namaz kılınacak” dedi.
Başkan Angı açıklamasına şöyle devam etti: “Ayasofya kararına karşı verilen her türlü tepki Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Bizde Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Milli ve yerli düşünen herkes Ayasofya’nın aslına döndürülmesini desteklerken, içeride ve dışarıdaki hainler, ’Zulüm 1453’te başladı’ düşüncesinde olanlar bu karara karşı çıkmaktadır. Aziz milletimiz yaşanan sürecin en yakın şahididir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetine ve vasiyetine sahip çıkarak Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını alan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Danıştay’a ve bu süreçte Ayasofya’nın aslına döndürülmesinde katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 10 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyetinde yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizin Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük kutlu yürüyüşü kararlılıkla devam ediyor. Alınan kararın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Konya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
21:58

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Kerem Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Burak Eczanesi
Selcuklu
Limon Eczanesi
Selcuklu
Nur Eczanesi
Selcuklu
Toruk Eczanesi
Selcuklu
Türker Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar toprakla buluşacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar toprakla buluşacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.