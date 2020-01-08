YURTHABER
  4. AK Parti İl Başkanı Karataş:

AK Parti İl Başkanı Karataş:

KİLİS HABERLERİ  | 08.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, avukatlığını üstlendiği davayla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, " bu asılsız haberleri servis eden ve yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının ve tazminat davası açılacağının bilinmesini isterim" dedi.İl Başkanı Karataş, 2016 yılında, henüz İl Başkanı olmadan 2 yıl önce avukatlığını üstlendiği bir dava ile ilgili medyada çıkan haberler yalan ve çarpıtmalarla dolu olduğunu ifade ederek, "14 sanıklı söz konusu davada, benimle birlikte 9 ayrı Avukat meslektaşım görev almıştır.

AK Parti İl Başkanı Karataş:

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, avukatlığını üstlendiği davayla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, " bu asılsız haberleri servis eden ve yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının ve tazminat davası açılacağının bilinmesini isterim" dedi.
İl Başkanı Karataş, 2016 yılında, henüz İl Başkanı olmadan 2 yıl önce avukatlığını üstlendiği bir dava ile ilgili medyada çıkan haberler yalan ve çarpıtmalarla dolu olduğunu ifade ederek, "14 sanıklı söz konusu davada, benimle birlikte 9 ayrı Avukat meslektaşım görev almıştır. Sanki, tüm sanıkların avukatı benmişim ve sadece benim davasına baktığım kişiler beraat etmiş gibi yaratılmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta olup, yargı süreci henüz tamamlanmamış bir davada mahkeme heyetini de zan altında bırakmaktadır. Müdafisi olduğum Mehmet Vakıf Şarkbay, hayatı boyunca ABD’de bulunmamış, esnaflık yapan biri olduğu halde, bu kişinin tamamen uydurma biçimde Pensilvanya’da terörist elebaşı ile görüşen varlıklı bir işadamı gibi gösterilmeye çalışılması manidardır. Halen kendi patronları FETÖ’den aranan ve yurt dışında kaçak olanların bu haberi yayınlaması da ayrıca düşündürücüdür. Anadolu insanının olaylara bakış tarzını görmekten uzak bir yaklaşımla, aynı zamanda masumiyet karinesini, savunmanın kutsallığını ve mesleğimin gerekliliklerini göz ardı ederek küçük siyasi hesaplar uğruna, belgelere ve duruşma tutanaklarına aykırı bu asılsız haberleri servis eden ve yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının ve tazminat davası açılacağının bilinmesini isterim. Bu süreçte, dünden bu yana, siyasi görüşümü dikkate almaksızın bana tam destek olan ve sahip çıkan tüm Kilis halkına ve Genel Merkezimize sonsuz şükranlarımı sunarım” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Kamu görevlilerine yangın eğitimeKamu görevlilerine yangın eğitime
“Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı“Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Kilis Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:43
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
18:58

Kilis Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Belgin Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.