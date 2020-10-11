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AK Parti İl Başkanı Kesmekaya: “2023 hedefine teşkilatlarımızla hazırız”

AMASYA HABERLERİ  | 11.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti teşkilatları olarak 2023 hedefine hazır olduklarını belirtti.AK Parti Suluova 6.

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti teşkilatları olarak 2023 hedefine hazır olduklarını belirtti.
AK Parti Suluova 6. Olağan Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kongrelerine katılan Mehmet Akif Kesmekaya, “Kongrelerimiz sonrası bu dönemde görev alan arkadaşlarımızın 2023 hedefine teşkilatlarımızı taşımak gibi çok önemli görevleri, misyonları, sorumlulukları vardır. Biz tüm teşkilatlar olarak buna hazırız” dedi.
Partinin üyeleri ile köy ve mahalle temsilcilerine varıncaya kadar herkesin yeni dönemde ülkenin geleceği adına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine tüm güçleriyle destek olmayı sürdüreceğini vurgulayan Kesmekaya, bayrak teslim törenleri olan kongrelerin aynı zamanda ‘yeni bir nefes’ olduğunu anlatarak, “Yürüdüğümüz ulvi yolda, bu kutlu davanın içerisinde bugüne kadar hizmette bulunmuş tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kongrede AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ve partililer de yer aldı.

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