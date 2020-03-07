AK Parti İl Başkanı Makas: "Hakikat, zavallıların hezeyanlarıyla örtülemeyecek kadar güçlüdür"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

AK Parti Lapseki 7. Olağan Kongresi, Sosyal Tesisler’de Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoglu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililerin iştirakiyle gerçekleşti. Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Türk ordusunun Suriye’de mazlum halkı korumak ve sınıra gelecek bir tehdidi önlemek amacıyla görev yaptığını vurguladı. “Ülkemizin varlığını sindiremeyen bazı iki yüzlü ülkelerin tavırlarını, içerde ise akıl tutulması yaşayanların zavallılıklarını, onlara acıyarak izliyoruz” diyen Başkan Makas, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Ülgür Gökhan’a tepki

Ülgür Gökhan’ın, bulunduğu makamın ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyamadığını vurgulayan Makas, ”Türkiye’nin, şehitlerimiz nedeniyle tek yürek olduğu bu günlerde, dünyaya destan ne demek, kahramanlık ne demek ezberleten bir zaferin yıldönümünün, 18 Mart Çanakkale zaferimizin yaklaştığı bu günlerde, yüce ordumuza ve milletimize en azından manevi destek vermesini beklediğimiz Çanakkale Belediye Başkanı, yine tüyleri diken diken eden sözlerle gündeme geldi. Kendisinin bulunduğu makamın ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyamadığını, aklın ve mantığın ilkeleriyle bağdaşmayan cümlelerinden ve cemaziyelevvelinden iyi biliyoruz. Çanakkale Belediye Başkanı’nın sarf ettiği ‘Orada Türkiye tarafından terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Terör örgütleri destekleniyor. Rusya ve Esad terör örgütlerine karşı savaşıyor’ sözlerini, büyük bir şaşkınlık ve hayret içerisinde dinledik. Şaşkınlığımızın nedeni başkanın artık kerhen onu seçen Çanakkaleli hemşehrilerimizin de beklediği gibi son olacak dediğimiz döneminde biraz olsun akli olgunluğa erişmiş olabileceğini düşünmemizdendir. Görüyorum ki, başkan ezberini değiştirmemiş, Çanakkale’miz ve ülkemiz adına üzülerek söylemeliyim ki değiştirmeyecek de. Başkan, beslendiği kokuşmuş zihniyet tarihin çöplüğünde yok olurken, kontrol edemediği dili ile ülkesinin, milletinin, ordusunun, varlığını borçlu olduğu şehitlerimizin emanetine büyük bir ihanet, gaflet ve dalâlet içindedir. Tabii eğer bu bilinç kendisinde var ise” ifadelerini kullandı.