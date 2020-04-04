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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay’dan seçim rüşveti tepkisi

ADANA HABERLERİ  | 04.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Meclisi’nde yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi, çoğu meclis üyesi yakını 26 kişinin işe alındığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “Hiç kimse meclis üyelerinin iradesine ipotek koyamaz” dedi.AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Ceyhan Belediye’ndeki seçim rüşvetine çok sert tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay’dan seçim rüşveti tepkisi

Ceyhan Belediye Meclisi’nde yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi, çoğu meclis üyesi yakını 26 kişinin işe alındığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “Hiç kimse meclis üyelerinin iradesine ipotek koyamaz” dedi.
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Ceyhan Belediye’ndeki seçim rüşvetine çok sert tepki gösterdi. Ay,"Hiç kimse meclis üyelerinin iradesine ipotek koyamaz. Hiç bir meclis üyesinin oyu satılık değildir" diye konuştu.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Ay, YSK’nın kararının ardından, Ceyhan Belediye Başkanlığı seçimi için Ceyhanlı’nın oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin iradesine gitme kararı alındığını hatırlatarak, “Hukuka ve kanunlara uygun son derece şeffaf bir süreç tüm kamuoyunun gözü önünde ilerlemektedir. Meclis üyeleri, hür iradeleriyle oylarını kullanıp Ceyhan Belediye Başkanını seçecekken, meclis üyelerinin iradesine ipotek koymak isteyen ve bu iradeyi satın almak isteyen kirli ellerin, gayri meşru planlarını devreye soktuğunu üzülerek görüyoruz” dedi.
CHP’li yöneticilerin bu sürecin başında, henüz YSK kararını vermemişken, ’kararı tanımayacaklarını’ belirterek hukuku hiçe saydıklarını savunan Başkan Ay, “Şimdi de henüz seçim yapılmamışken meclis üyelerinin iradelerini pazarlık konusu yaparak, demokrasiyi hiçe saymışlardır. Aylardır Ceyhan ilçemizi ’işçi kıyımları’ ve ’hizmetsizlikle’ meşgul eden irade, günlerdir de meşru bir seçime gölge düşürme çabasıyla hareket ediyor. Bu hukuksuzluğa ve bu zorbalığa en güçlü cevabı, Ceyhan Meclis Üyeleri verecektir. Hangi partiye mensup olursa olsun, hiçbir meclis üyesinin iradesi satılık değildir. Bu iradeye gölge düşürmek isteyen kirli odakların planları, şerefli, haysiyetli tüm meclis üyelerinin eliyle bozulacaktır" şeklinde konuştu.
Başkan Ay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Yarın yapılacak seçim, Ceyhan ilçemiz için kader seçimidir. Ya iradesi kuşatılmış bir belediye başkanı seçilecek, ya da Ceyhan Belediye Meclisinin iradesinin tam olarak yansıdığı kararlara imza atacak, bir başkan seçilecek. Unutmayın, pazarlık usulü seçim kazanacak bir başkan, hizmet üretemez. İradesi kuşatılmış bir başkanın, meşruluğuna gölge düşer. Bir gün pazarlık konusu olan bir başkan, her süreçte üzerinden kirli hesaplar yapılan bir başkan olur. Ceyhan ilçemizin kaybedecek en ufak bir zamanı yoktur. Ceyhan, büyük hedeflere ulaşma özlemi içindedir. Seçilecek belediye başkanı, Ceyhanlı hemşehrilerimizin ve Ceyhan Belediye Meclisi’nin, birlikte büyük hedeflere yürüyeceği bir belediye başkanı olacaktır. Ceyhan Belediye Başkanlığına, vatandaşımızı kapı kapı dolaşacak, ilçemize büyük hizmetler yapacak, her bir meclis üyemize hak ettiği kıymeti verecek bir belediye başkanının seçileceğine, inancımız tamdır. Ceyhan’ı seven, dürüst, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek meclis üyelerine güveniyoruz. Onların hür irade ve ferasetle ortaya koyacağı tavır güçlü bir Ceyhan’ı inşa edecek. Yarın yapılacak seçim, şimdiden Ceyhanımız ve Adanamız için hayırlı olsun."

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