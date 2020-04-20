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AK Parti İl Başkanı Tomakin’den CHP’li belediyelere sert tepki

ORDU HABERLERİ  | 20.04.2020 09:52 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, bazı CHP’li belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı çalışmalarının yasaklanması üzerine başlayan tartışmalara sert tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Tomakin’den CHP’li belediyelere sert tepki

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, bazı CHP’li belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı çalışmalarının yasaklanması üzerine başlayan tartışmalara sert tepki gösterdi. Tomakin, “Anadolu’da ’ayrı baş çekmek’ deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır" yorumunda bulundu.
CHP’li belediyelerin valilik koordinasyonunun dışında ücretsiz ekmek dağıtımı uygulamasının İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklandığını hatırlatan Tomakin, “Bu tür sosyal faaliyetler kanunlar gözetiminde Valilik koordinasyonunda yapılır. Ancak CHP’li belediyeler koordinasyonun dışında ayrı bir çalışma ile bunu gerçekleştirerek devleti tanımayan bir anlayışa sürükleniyor. Anadolu’da ’ayrı baş çekmek’ deyimi vardır. Tabiri caizse CHP’li belediyeler koordinasyonun bir parçası olmak yerine ayrı baş çekmeyi tercih ediyorlar. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Aynı zamanda il pandemi kurulu üyesi olan belediye başkanları bu kurullarla çalışmıyor, hatta paralel kurullar oluşturuyor" dedi.

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