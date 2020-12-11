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AK Parti İl Başkanı Yanar, “Belediye Başkanımız Arı’ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum”

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2020 13:24 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.

AK Parti İl Başkanı Yanar, “Belediye Başkanımız Arı’ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya karşı yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “şehrimize hizmet için gecesini gündüzüne katan bir memleket aşığına saldırmak, saldırıların en aşağılık olanıdır. Kıymetli Belediye başkanım, ağabeyim Rasim Arı Başkanıma ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu çirkin saldırıyı düzenleyenleri şiddetle kınıyorum” dedi.
Dün akşam saatlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Aksaray’ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında makam aracına karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmesini kınayan İl Başkanı Yanar, “Seçildiği günden beri gönül belediyeciliğini benimseyen ve Nevşehir’i dünyada marka şehir haline getirmek için çabalayan kıymetli başkanıma ağabeyime yapılan bu saldırı Nevşehir halkının iradesine ve demokrasisine yapılmıştır. Bu menfur saldırı düzenleyenleri şiddetle kınıyor, haince saldırıyı düzenleyenlerin bir an evvel bulunup adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Konunun yakın takipçisi olacağız. AK Kadrolarımızla daha uzun yıllar omuz omuza hizmet edeceğimize inancımız tamdır” diye konuştu.

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