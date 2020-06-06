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AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetimi onaylandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin gençlik kollarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “Teşkilatımızın göz bebekleri gençlerimizle sohbet ettik” dedi.AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, parti teşkilatlarına yaptığı ziyaretleri devam ettiriyor.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin gençlik kollarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “Teşkilatımızın göz bebekleri gençlerimizle sohbet ettik” dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, parti teşkilatlarına yaptığı ziyaretleri devam ettiriyor. Partisinin il başkanlığı bünyesindeki İl Gençlik Kollarını ziyaret eden Çopuroğlu burada gençlerle uzun süre sohbet edip, gençlere öğütlerde bulunarak tecrübelerini aktardı. Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Başkan Çopuroğlu, “Teşkilatlarımızın göz bebeği geleceğimizin teminatı olduklarını her zaman vurguladığımız İl Gençlik Kollarımızın Başkanı Furkan Mert Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak davamıza gönül vermiş genç kardeşlerimizle sohbet ettik. Kayseri gençliğimiz emin ellerde maşallah. Her birinin gözlerinden öpüyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyarete İl Başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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