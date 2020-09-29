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AK Parti İlçe Başkanı Nalbant’tan İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 29.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Bilal Nalbant ve İl Genel Meclis Üyesi Yücel Kaya, İl Müftüsü Ali Erhun’u ziyaret etti.AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Bilal Nalbant ve İl Genel Meclis Üyesi Yücel Kaya’dan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Nalbant’tan İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Bilal Nalbant ve İl Genel Meclis Üyesi Yücel Kaya, İl Müftüsü Ali Erhun’u ziyaret etti.
AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Bilal Nalbant ve İl Genel Meclis Üyesi Yücel Kaya’dan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erhun, "Bugün AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Bilal Nalbant ve İl Genel Meclis Üyesi Yücel Kaya ziyaretimize gelerek, bizleri onurlandırdılar. Kendileriyle karşılıklı hasbihâl ederek, müftülük projelerimiz hakkında bilgi verdik" dedi.

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