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Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler!

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Emre Şen

Trendyol Süper Lig'deki kritik Trabzonspor - Galatasaray derbisine saatler kala Trabzon'da kabus yaşanıyor! Şehri esir alan şiddetli sağanak yağış hayatı felç ederken, bazı bölgelerde sel suları araçların boyuna kadar ulaştı. Arabaların sulara gömüldüğü korkunç manzara sonrası gözler Papara Park'ın zeminine ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği tarihi karara çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında şampiyonluk yarışının seyrini değiştirecek olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesinde, Trabzon'da futbolun önüne eşi benzeri görülmemiş bir hava muhalefeti geçti. Karadeniz fırtınasının yeni hocası Thomas Reis ile ilk sınavına çıkacağı, lider Galatasaray'ın ise 1 milyon Euro'luk rekor galibiyet primiyle sahaya ineceği dev maç öncesinde şehir adeta sulara teslim oldu.

SULAR ARABALARI YUTTU

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler! 1

Gün boyu etkisini artırarak devam eden ve şehri adeta esir alan şiddetli sağanak, Trabzon'da günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun ardından altyapının yetersiz kaldığı kritik bölgelerde sel sularının araba yüksekliklerine kadar çıktığı ve onlarca aracın sulara gömülerek yollarda mahsur kaldığı kameralara yansıdı. Yaşanan bu afet tablosu, dev derbi heyecanını bir anda endişeye bıraktı.

GÖZLER PAPARA PARK'TA: DERBİ TEHLİKEDE Mİ?

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler! 2

Şehir merkezinde araçları yutan ve hayatı felç eden sel felaketinin ardından tüm gözler, akşam saatlerinde dev kapışmanın sahneleneceği Papara Park stadyumuna çevrildi. Stadyumun drenaj sisteminin bu korkunç yağış yoğunluğuna nasıl bir tepki vereceği büyük bir merak konusu olurken, spor kamuoyunda "Böyle giderse ertelenir" sözleri gündem maddesi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray
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