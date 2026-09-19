Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Nilperi Şahinkaya dahil çok sayıda isim gözaltında: 3 isim için tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

SARAÇOĞLU SANAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş seyahati için yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti.

İKİNCİ SORUŞTURMADA 6 GÖZALTI

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Şantaj' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından yürütülen ikinci soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. İki soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU'NDA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılacak testler için örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurumdan sevk aracıyla ayrıldı.

10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Ünlülere yönelik düzenlenen 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu ise adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden Sayat ZURNACI, Aytaç KART ve Muhammet KAHYAOĞLU tutuklama talebiyle, Nilperi ŞAHİNKAYA ve Hasan ŞAŞ ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

6 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İkinci soruşturmada gözaltına alınan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA