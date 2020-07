AK Parti ilçe başkanının kiracılarını sevindiren kararına esnaftan çiçekli teşekkür

“Daima yanınızda olacağım”

İsmail Selami Minta, çiçeklerle kendisine teşekkür ziyaretine gelen 8 kiracısına teşekkürlerini sundu. “Ben her zaman yanınızda olacağım” diyen Minta sözlerine şöyle devam etti: “Ben her zaman sürekliliğe dikkat eden birisiyim. Bu çerçevede, kiracılarımın da sürekli olmasını isterim. Mülklerimde oturan en yeni kiracımla 10 senedir birlikteyiz. Kiracı-mülk sahibi değil, ağabey kardeş gibi, arkadaş gibiyiz. Ben şimdiye kadar olduğu gibi bugünden sonra da her zaman kiracılarımın ve Kemer esnaflarımın yanında olacağım. Sizlerde biliyorsunuz ki, ülkemiz genelinde olduğu gibi özellikle turizmden geçimini sağlayan Kemer’imizde de Korona virüs salgınından en çok esnaflarımız etkilendi. Esnaf kiracılarımın bu zor günlerini görmezden gelemez, kulak tıkayamazdım. Benim aldığım bu örnek kararı, imkanları olan çoğu mülk sahiplerimizin de almasını umut ediyorum. Her fırsatta söylediğim gibi, inşallah bu sıkıntının üstesinden hep birlikte geleceğiz”