Nihat Hatipoğlu soruyu anlamadı tekrar tekrar sordu! 'Gençlerin dilinde' deyip...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden ekrana gelmeye başladı.

Atv ekranlarında iftar ve sahur programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu programda dini soruları da yanıtlıyor.

Hatipoğlu'na genç bir izleyicisi 'Bir arkadaşım, hep ona yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?' diye sordu.

Hatipoğlu soruyu anlamayıp 'Ne yaptı? Ne demekmiş o?' diye bir kez daha sordu. Genç kız ise; 'Bir anda aramalarıma cevap vermedi.' dedi.

'GENÇLERİN DİLİNDE BİR KELİME'

Nihat Hatipoğlu; 'Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar?' dedi. Hatipoğlu sözlerine 'Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece.' diyerek devam etti.

Hatipoğlu soruyu ise şöyle yanıtladı; 'Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur.'