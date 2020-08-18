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AK Parti İlçe Başkanlığı’na atanan Bozkurt’tan birlik ve beraberlik mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kdz.

AK Parti İlçe Başkanlığı’na atanan Bozkurt’tan birlik ve beraberlik mesajı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’na atanan Av. Saffet Bozkurt partide birlik ve beraberliği sağlayarak Ereğli’nin gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı görevi kendisine AK Parti Genel Merkezi tarafından tevdi edilen Av. Saffet Bozkurt ilçeye dönüşünde partililerle biraraya geldi. Genel merkezin ilçe başkanlığı görevini kendisine verdiğini ve ağır bir sorumluluk altına girdiğini dile getiren Bozkurt, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bozkurt konuşmasında “Öncelikle Ak Partimizin İlçemizdeki tabanımızın, ardından Genel Merkezimizin bana gösterdiği teveccühü için çok teşekkür ediyorum. Bize güvenenleri inşallah mahcup etmeyeceğiz. Genel merkezimize verdiğimiz sözü tutacağız. Ereğli’mizde birlik beraberliği saylayıp, inşallah olumlu noktada adımlar atacağımıza inancım tam. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Geriye dönüp bakmadan Ereğli’mizin gelişmesi hizmet alması için çalışacağız” dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığı’na atanan Bozkurt’tan birlik ve beraberlik mesajı

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