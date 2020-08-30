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AK Parti ilçe kongreleri yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 30.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçe kongreleri yapıldı.Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçe kongrelerine AK Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatör Ruken Kilerci, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Av.

AK Parti ilçe kongreleri yapıldı

AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçe kongreleri yapıldı.
Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçe kongrelerine AK Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatör Ruken Kilerci, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti Kilis il Başkanı Murat Karataş’ın yanı sıra partililer katıldı. Yapılan kongreler sonucunda Musabeyli ilçesinde Şıh Mehmet Gültekin, Polateli ilçesinde Cezmi Özdemir ve Elbeyli ilçesinde Ekrem Delibaş seçildi.

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