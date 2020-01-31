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AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Ünlü görevi bıraktı

ISPARTA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Isparta’da, yaklaşık 7 yıldan bu yana AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart Seçimleri’nde Isparta İl Genel Meclis Üyeliği görevine seçilen Yaşar Ünlü, görevini bıraktığını açıkladı.

AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Ünlü görevi bıraktı

Isparta’da, yaklaşık 7 yıldan bu yana AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart Seçimleri’nde Isparta İl Genel Meclis Üyeliği görevine seçilen Yaşar Ünlü, görevini bıraktığını açıkladı. Ünlü yaptığı yazılı açıklama ile Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi sürecinde yaş haddinden dolayı yeniden aday olmayacağını açıkladı.
AK Partili Yaşar Ünlü yaptığı açıklamada, “AK Parti teşkilatları dur durak bilmeden çalışan, gönüllü, fedakâr ve vefakâr kişilerden oluşan bir ailedir. Şahsım bu ailenin 12 yıllık üyesidir. 7 yılı aşkın süredir davamız olan bu yolda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev almaktayım. Üstlenmiş olduğum görevlerde tek hedefim sorumluluğumu layıkıyla yerine getirmek oldu. Partimizin başlatmış olduğu ‘Gençlik Kolları 6. Olağan Kongre Sürecinde’ şahsımın yaş haddini doldurmasından kaynaklı İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevime devam edemeyeceğim” dedi.

“Bu okulda okumak zordur”
Açıklamasına, “Bu teşkilatta gençlik yapısı ayrı bir okuldur” diyerek devam eden Ünlü, “Bu okulda okumak zordur. Ancak hizmet aşkı düşünüldüğünde zorluklar gül bahçesine döner. Bu gül bahçesinde geçirdiğimiz günlerin bir sonu elbette ki var. Ancak bizler bu okuldan mezun olarak partimizi ve davamızı yeni görevlerimizde temsil edeceğiz. Gençlik Kolları Başkanlığı görevimiz yaş haddine varmasından kaynaklı bitse de partimiz ve liderimiz için çalışma gayretimiz ve isteğimiz üyesi olduğum İl Genel Meclisinde devam edecektir. Siyasetin içerisinde gençlere en çok yer veren bir partinin ve liderin arkasında olduğumuz için mutlu ve gururluyum. Yaşım ne kadar ilerlese de hep gençlik dinamiği ile çalışacağım” ifadelerini kullandı.
Görev yaptığı süre zarfında, eşi ve ailesi başta olmak üzere tüm emeği geçenlere de teşekkür eden Ünlü, açıklamasını şöyle tamamladı; “Üyesi ve mensubu olmaktan gurur duyduğum partime bundan sonraki süreçte İl Genel Meclis Üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Görevi devralacak Başkanımıza ve yönetim kademesinde yeni görev alacak genç kardeşlerime de ağabeyleri olarak yardım etmeyi de kendime düstur edineceğim”.

AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Ünlü görevi bıraktı

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