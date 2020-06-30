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Ak Parti İstanbul’dan 100 bin yeni üye ve online üyelik hamlesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Yeni üye çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 100 bin yeni üye kampanyası başlattı.

Yeni üye çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 100 bin yeni üye kampanyası başlattı. 2,5 milyona yakın AK Parti İstanbul ailesine yeni üyeler kazandırmak için başlatılan kampanya kapsamında, online başvuru için web sitesi de hizmete açıldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın öncülüğünde yeni üye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım-Aralık ayında 75 bin, Ocak ayında da 45 bin olmak üzere AK Parti’ye toplam 120 bin yeni üye kazandıran İstanbul Teşkilatı, 100 bin yeni üye daha kazandırmak için kolları sıvadı.
100 bin yeni üye kampanyası kapsamında 39 ilçede eş zamanlı çalışma başlatıldı. Özellikle genç seçmenler başta olmak üzere üyeliği bulunmayan herkesi AK Parti İstanbul ailesine kazandırmak için özel çalışma yürütülecek. Ayrıca dijitalleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İstanbul İl Teşkilatı, dijital platformu da hizmete açtı. Böylece yeni üye olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını online olarak da yapabilecek. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işlemi tamamlanacak.

“Yeni ve büyük hedeflere, hep birlikte koşmak dileğiyle”
‘Büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz’ çağrısında bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “AK Partili olmak, her şeyden önce bir davaya sevdalanmak ve o dava uğrunda her saniyeyi değerli kılmak için, canla başla çalışmak demektir. Davamız, kendi medeniyet değerlerimize yaslanıp, milletimizin sevinç, onur ve mutluluğunu esas alarak Türkiye’yi birlik, beraberlik, kardeşlik ve tam bağımsızlık içinde hak ettiği en yüksek konuma ulaştırmak ve bu uğurda göstereceğimiz çabayla hakkın rızasına, milletimizin duasına talip olmak davasıdır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz. Ailenizde veya çevrenizde partimize üyeliği bulunmayan herkesi AK Partimize üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyoruz. Çünkü üye olmak, “Bu güzel davada ben de varım” demenin en somut şekli, bu güzel yolda farklı ve nitelikli bir sorumluluk üstlenmeye dair en güzel irade beyanıdır. Yeni ve büyük hedeflere, hep birlikte koşmak dileğiyle” dedi.

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