YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu

AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu

09.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserini, "İstanbul Kalbimizsin" yorumuyla vatandaşların beğenisine sundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.

İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.

Klibinde İstanbul'un güzellikleri, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı şarkının sözleri şöyle:

"İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldüİstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldüKağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü
Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandıKonya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Orhan Gencebay ak parti istanbul il başkanlığı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...

Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.