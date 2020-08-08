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AK Parti İzmir’in ilçe başkanları toplantısı Aliağa’da yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 08.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir’in ilçe başkanları toplantısı, il başkanı Kerem Ali Sürekli’nin öncülüğünde Aliağa’da gerçekleştirildi.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin göreve gelmesinden sonra, 30 ilçe başkanları ile yapılan toplantılar, il binasının dışında farklı ilçelerde yapılmaya başlandı.

AK Parti İzmir’in ilçe başkanları toplantısı, il başkanı Kerem Ali Sürekli’nin öncülüğünde Aliağa’da gerçekleştirildi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin göreve gelmesinden sonra, 30 ilçe başkanları ile yapılan toplantılar, il binasının dışında farklı ilçelerde yapılmaya başlandı. Son yapılan ilçe başkanları toplantısı ise Aliağa’da gerçekleştirildi. İl başkanı Sürekli’nin başkanlığında yapılan toplantıya il başkan vekili Ali Aslan, teşkilattan sorumlu il Başkan yardımcısı Nail Kocabaş, il yönetim kurulu üyeleri, bölge başkanları ile 30 ilçe başkanı katılım sağladı. Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, ilçelerde yapılan çalışmalarla ile ilgili ilçe başkanları bilgilendirmede bulundu. Haziran ayında başlayan üye kayıtlarında son durum değerlendirmesi yapılırken, 31 Aralık 2020’de sona erecek üye kayıtları ile ilgili yapılacak çalışmaların istişaresi gerçekleştirildi. İlçe başkanları toplantısına ev sahipliği yapan AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, "İlçemizde, il başkanımızı ve ilçe başkanlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. İl başkanımız Kerem Ali Sürekli’nin riyasetinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızı genel gündemlerimizi ve ilçelerimiz hakkında istişarlerle tamamladık. Katılım sağlayan başkanlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Toplantı sonrası ev sahibi Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, il başkanı Sürekli ile birlikte, katılımcılara hediye takdim etti.

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