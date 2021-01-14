AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler oldu

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığına Saliha Diler atandı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş’ün istifasının ardından, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı belirlendi. Beş aday Genel Merkeze çağırılarak mülakata alındı.

Mülakata alınan kişiler içerisinde aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Saliha Diler, başkanlığa seçildi. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından Saliha Diler’e mazbatası verildi.

