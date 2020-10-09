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Ak Parti Kadın Kollarına yeni başkan

ARDAHAN HABERLERİ  | 09.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

AK Parti Kadın Kolları başkanlığına Elif Erdem getirildi.Geçmiş yıllarda AK Parti Çıldır kadın kolları yönetim kurulu görevini yürüten Elif Erdem, Kadın Kolları Başkanı Rukiye Kılınç’ın görevi bırakmasının ardından Kadın kolları başkanlığı görevine getirildi.AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç’ın yaptığı araştırmalar sonucu Ak Parti Genel merkezine Elif Erdem’in kadın kolları başkanlığını üstlenmesi yönündeki raporu doğrultusunda Elif Erdem başkanlık görevine getirildi.Erdem yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır hizmet verdiğim partimde yeni bir görevle hizmet etmeye devam edeceğim.

Ak Parti Kadın Kollarına yeni başkan

AK Parti Kadın Kolları başkanlığına Elif Erdem getirildi.
Geçmiş yıllarda AK Parti Çıldır kadın kolları yönetim kurulu görevini yürüten Elif Erdem, Kadın Kolları Başkanı Rukiye Kılınç’ın görevi bırakmasının ardından Kadın kolları başkanlığı görevine getirildi.
AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç’ın yaptığı araştırmalar sonucu Ak Parti Genel merkezine Elif Erdem’in kadın kolları başkanlığını üstlenmesi yönündeki raporu doğrultusunda Elif Erdem başkanlık görevine getirildi.
Erdem yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır hizmet verdiğim partimde yeni bir görevle hizmet etmeye devam edeceğim. Benden önce bu görevi yürüten başkanlarım gibi özverili ve gayretli bir şekilde partimin başarısı için çalışacağım. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmaz üzere İl Başkanım ve Kadın Kolları İl başkanıma teşekkür ederim" dedi.

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