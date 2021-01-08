AK Parti Kadın kollarında yeni yönetim

AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kasım ayında atamayla getirilen Bahar Koşan, yeni yönetim kurulunu belirledi.

Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan’ın yönetim kurulunda; Emel Eren, Şadiye Kırgül, Nevin Akıncı, Eylem Medi, Dilek Kalaycı, Refiye Bozbaş, İpek Taşkın, Ayşen Kocabıyık, Sibel Bulun, Aslı Demirkale, Ebru Arabacı, Sema Bilen, Özden Çevik ve Gülizar Kurnaz yer aldı.

AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları yeni yönetimi ile ilk toplantısını yapan Başkan Bahar Koşan, toplantı da görev bölümünü de gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda kısa bir açıklama yapan AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, kadın kolları olarak ilk istişare toplantısını yaptıklarını belirterek, vatana ve millete güzel hizmetler yapacaklarını kaydetti.

