AK Parti Kadın Kollarından Dilipak’a tepki

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak’ın AK Partili kadınlara sarf ettiği sözler ile ilgili basın açıklaması yapan AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, “Dar zihniyetli sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmayacağız” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, kadın kolları üyeleri ve basın mensupları katıldı.

AK Parti’nin kurulduğu günden beri birileri tarafından ayrıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Emine Timoçin, “AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem Partimizin içinde, hem de Partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir” dedi.

“Bizi ayrıştırmak birilerinin paylaşımları ile olacak iş değildir”

AK Parti döneminde kadınlara verilen haklarla eşitliğin sağlandığını söyleyen Timoçin, “Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur. AK Parti aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır. Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan, merkezi ve yerel Meclislerde tarihimizin en yüksek katılımı sağlanmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün bu hak ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 5 - 10 bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. Her şeyden önce milletimiz ahde vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye devirlerine ait, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur. Sadece ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

“Dar zihniyetli sosyal medya fenomenleri karşısında susmayacağız”

Emine Timoçin, gösterdikleri tepkilere rağmen bir pişmanlık belirtisi görmediklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir. Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle AK Kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK Kadın Hareketi asla bir feminist hareket değildir. AK Kadın’lar hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK Kadın’lar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, Partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız.”

81 ildeki başkanlıkları ile beraber suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Timoçin, “Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki bin bir zahmet ile ter akıtan, devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz. Liderimizin riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlük girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz. Asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız” dedi.

