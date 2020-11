AK Parti Kadın Kolları’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması

Karabük AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

AK Parti il binasında İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Kadın Kolları İl Başkanı Saime Öksüzoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da can yakan bir sorun olan “şiddetle” mücadelede çağrıyı tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere toplandıklarını söyledi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Saime Öksüzoğlu, şiddetin turuncu çizgileri olduğunu ve çizgiyi aşanlarla çetin mücadelenin dün olduğu gibi bugün de yarın da süreceğini belirterek, “Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000’li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor. AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır” dedi.

Kadına şiddetin, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmak olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, “Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Bugüne kadar şiddetle çok yönlü bir mücadele verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir. Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır” şeklinde konuştu.