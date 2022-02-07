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AK Parti Kadın Kolları'ndan Tekirdağ'da kadın emeği buluşması

07.02.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kadın Kolları'ndan Tekirdağ'da kadın emeği buluşması

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamında girişimci adayı kadınlar, Tekirdağ'da bir araya geldi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatıldı.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nilgün Ök başkanlığında düzenlenen toplantı çerçevesinde, kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor.

Ök, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlarla bir araya geldikleri toplantıların 43'üncüsünü Tekirdağ'da yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

AK Parti olarak kadınlar için sürekli yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Ök, şöyle konuştu:

"Düzenlediğimiz toplantılarla tecrübelerimizi siz değerli kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Neredeyse bu salondaki bütün kadınlarımızın ailesi ve ülkesinin geleceği için hayalleri vardır. Biz bu etkinliklerde hayallerini gerçekleştirmiş kadınlarla, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlarımızı buluşturuyoruz. Tekirdağ'da hayallerini gerçekleştiren kadınlarımız tecrübelerini yeni girişimci kadınlarla paylaşarak onlara örnek olacaklar."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de kadın gücünün Türkiye'nin gelişip, büyümesine katkı sağlayacağını ifade ederek, AK Parti dönenimde kadının sosyal hayata katılımı için verilen desteklerin arttığını aktardı.

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ildeki kurum ve kuruluş temsilcileri, verilen teşviklere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

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