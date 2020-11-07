AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Etrafımızda oluşturulmaya çalışılan kara bulutlara, etrafımızdan yayılan kötü haberlere kulak asmayın. Türkiye büyüktür, daha da büyüyecek." dedi. Çelik, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığının 12 Şubat Stadı'nda yapılan 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendileri için kongrelerin bir düğün, bayram olduğunu belirtti. Sıradan bir kentte olmadıklarının altını çizen Çelik, Kahramanmaraş'ın Türkiye ve kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Kongrede protokol isimlerinin sıralandığını, AK Parti'ye emek vermeye göre bir protokol yapılması halinde stadın en arka sıralarında bayrak sallayan, kongreye katılan kadınların, gençlerin ilk sırada yer alacağını ifade eden Çelik, "Sizin emrinizdeyiz, sizinle yol yürümekten şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Çelik, "Dünyada ne kadar faşist, insan hakları düşmanı varsa başka liderle uğraşmıyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıyor. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olmasaydı Türkiye ve Kahramanmaraş'ın Azerbaycan'ın yanındaki sesi dünyada bu kadar güçlü çıkan bir ikinci tavır olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Kahramanmaraşlılar olduğu için Azerbaycan'a şunu söylüyoruz; Korkmayın Cumhurbaşkanımız var, müsterih olun AK Parti var ve emin olun kazanacaksınız. Maraşlılar var, arkanızda." diye konuştu.

- "Mazlumlar için bu kadar sesi yüksek çıkan kimse olmayacaktı" Çelik, Türkiye'nin Somali'den Arakan'a kadar dünyadaki mazlum milletlere yardım elini uzatan güçlü bir ülke olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "100 yıl evvel Kurtuluş Savaşı'na Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara, Maraş düşmesin diye mücevherlerini satarak destek olan Arakanlı kadınlara, Arakanlı çocukların bugünkü torunlarına diyoruz ki dedelerinizin, ninelerinizin Kurtuluş Savaşı'nda bize yaptığı yardımı unutmadık, bugün büyük ve güçlüyüz, bugün de biz sizin yanınızdayız, sizi yalnız bırakmıyoruz. Böyle bir vefa devletiyiz. Eğer Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasaydı dünyada Filistin için, mazlumlar için bu kadar sesi yüksek çıkan başka bir kimse olmayacaktı." AK Parti'den önce milli iradenin seçtiği hükümetlerin askeri vesayetle yok edildiğini, 27 Nisan'da verilmeye çalışılan muhtıraya Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin direndiğini kaydeden Çelik, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa muhtıra teşebbüsü ters çevrildi, kağıt parçasına çevrildi. Niye, çünkü hiçbir vesayet girişimi hiçbir hükümete el koyma teşebbüsü, Maraş'lı geçit vermediği sürece başarılı olamaz. Maraşlılar 27 Nisan'a, 15 Temmuz'a geçit vermediler. Maraşlılar Cumhurbaşkanımıza saldıran Avrupa'nın faşistlerine geçit vermiyorlar. Maraşlılar büyük Türkiye davasının önünü kesmek isteyenlere geçit vermeyecekler." şeklinde konuştu.