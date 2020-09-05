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AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı genel merkez kararı ile değişti.Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca yapılan istişareler ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda Ekinözü İlçe Başkanlığı görevine Özgür Çetin, Elbistan İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Tıraş, Nurhak İlçe Başkanlığı görevine Arif Gevrek, Türkoğlu İlçe Başkanlığı görevine Feyzettin Okumuş getirilmiştir.

AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti

AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı genel merkez kararı ile değişti.
Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca yapılan istişareler ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda Ekinözü İlçe Başkanlığı görevine Özgür Çetin, Elbistan İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Tıraş, Nurhak İlçe Başkanlığı görevine Arif Gevrek, Türkoğlu İlçe Başkanlığı görevine Feyzettin Okumuş getirilmiştir. Görevi devreden Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek, Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, Nurhak İlçe Başkanı Ahmet Kuyruk ve Türkoğlu İlçe Başkanı Veli Ünlü’ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni atanan ilçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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