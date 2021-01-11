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AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz: “7. Olağan Kongre’de il başkanı olarak şahsıma görev verilmiştir”

11.01.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz: “7. Olağan Kongre’de il başkanı olarak şahsıma görev verilmiştir”

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, 19 Ocak’ta yapılacak il kongresi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı Av.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, 19 Ocak’ta yapılacak il kongresi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “19 yıldır partinin içerisinde yer alan çeşitli kademelerinde görev alan biri olarak, teşkilat terbiyesi, hiyerarşisi, disiplini içerisinde görev yaptık. Gerek il başkanlığı gerek milletvekili koordinatörlüğü şeklinde yönetim kurulu üyeliği dahil teşkilatımıza göre hareket etmesini bildik. Bugüne kadar da teşkilatımızın kongreleri birlik ve beraberlik içerisinde geçmiştir. Burada genel merkezimiz gerek ilçe başkanları, gerek kadın gençlik kolları başkanlığı ile alakalı buradalar. Genel merkezimizin ifade etmiş olduğu çerçeve içerisinde 19’unda il kongresini gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Genel merkezin istikametleri doğrultusunda kongrenin yapılacağını dile getiren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Durmak yok yola devam diyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“7. Olağan Kongre’de il başkanı olarak şahsıma görev verilmiştir”
AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz ise, “İl kongremizle ilgili olarak yarın yapılacakmış gibi genel merkezimizle paylaşmıştık. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile genel merkezimiz tarafından yapılacak olan 7. Olağan İl Kongresi’nde il başkanı adayı olarak şahsıma görev verilmiştir. 3.5 yıldır il başkanlığı görevi yapmaktayım. Elimizden geldiği kadar devamlı Karabük’ün menfaatine olan hususlarda çalışmaktayız. Teşkilatımız, Karabük’ümüz ve partimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii bu AK Parti teşkilatlarında birinci olağan kongrede il yönetimine girmiş biriyim. Şu an 7. Olağan Kongre’de de il başkanı olarak gösterilmemden dolayı bana desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimize, teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kongremiz teşkilatımıza, Karabük’ümüze hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz: “7. Olağan Kongre’de il başkanı olarak şahsıma görev verilmiştir”

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