YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARAMAN HABERLERİ  | 29.12.2020 15:00 | Son Güncelleme

AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çağlayan, yönetim kurulu üyeleri Özlem Attar ve Yunus Kartal ile birlikte Anadolu Ajansı Karaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Çağlayan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "lastiklerden voleybol sahası" karelerine oy veren Çağlayan, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını seçti.

AK Parti İl Yönetimi olarak kongre sonrası çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Çağlayan, bu anlamda basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

AA'nın, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla her zaman gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"AA, yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve görüntülerle Cumhuriyet'imizin arşivi ve hafızasıdır. Fotoğrafları incelediğimde 2020 yılında yaşananlar gözlerimin önünde canlandı. Fotoğrafların tamamı birbirinden güzel. Çekenlerin ellerine sağlık. AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece var olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

Karaman Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
12:54
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Karaman Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.