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Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın Ramazan mesajı

KARS HABERLERİ  | 24.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Çalkın yayımladığı mesajında, “İslam dünyasında büyük bir özlemle beklenen, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Çalkın yayımladığı mesajında, “İslam dünyasında büyük bir özlemle beklenen, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan Ayı, insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Ramazan ayı gönül etrafımızda yaşanan sıkıntıların, dostluk ve kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılabilmesi için bir imkan ve fırsattır. Garip gurabanın, yoksulun ve yoksunun yaralarını sarmak, öksüzün yetimin başını okşamak birliğimizi ve dirliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir” dedi.
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bereket, bolluk ve yardımlaşmanın alabildiğine arttığı bu kutlu ayda, sabır ve huşu içinde tutulan oruçlarımızın ve yapılan tüm ibadetlerimizin Cenab-ı Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum. Hayatımıza feyiz ve bereket katan Ramazan ayını, bu yıl maalesef tüm dünyanın mücadele verdiği ve ülkemizi de tehdit eden korona virüs salgınının etkisinde idrak etmek zorunda kalacağız. Bu virüsün daha fazla yayılmaması için sahurlarımızı, iftarlarımızı evlerimizde yapalım ve teravih namazlarımızı evlerimizde eda edelim. Bu vesileyle tüm Karslı hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, sağlık, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.”

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