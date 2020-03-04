AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

KARS/ARDAHAN (AA) - AK Parti Kars ve Ardahan il teşkilatları CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini, dolayısıyla birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu günlerden geçildiğini söyledi.

Özkoç'un sözlerinin haddini aştığını, bu nedenle kendisini istifaya davet ettiklerini belirten Çalkın, "Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM çatısı altında, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı'mıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz." diye konuştu.

Çalkın, bu hakaretlerin Türk milletine yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu: