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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in 19 Mayıs mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in 19 Mayıs mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Tamer mesajında; "101 yıl önce Türk İstiklal mücadelesinin başlatıldığı gün herkese kutlu olsun" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer mesajını şöyle sürdürdü; "19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletini yok etmeye çalışanlara ders verdiği kurtuluş mücadelesinin başladığı bir gündür. 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine emanet edilmiştir. Gençler bizim geleceğimizdir. Ülkemizin kalkınmasında yegane dayanağımız gençlerimizdir. Bizlerde her zaman gençlerimizin yanındayız.
Bu itibarla 101 yıl önce milli mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyorum. Vatan uğruna hayatlarının baharında canını feda eden tüm Şehitlerimize Allah’dan rahmet diliyorum."

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Kayseri Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:16
Öğle
12:40
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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