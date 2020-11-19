YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu

AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.11.2020 20:44 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu.İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığındaki yürütme kurulu üyeleri şu şekilde;Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatih Üzüm, Teşkilat Başkanı Abdulkerim Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Arıkan, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Karaköse, Dış İlişkiler Başkanı Muhammed Sungur, Sosyal Politikalar Başkanı Birol Düşüktaş, Yerel Yönetimler Başkanı Kadir Bayram, Ekonomi İşler Başkanı Hamdi Somtaş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Mehmet Ersu, Seçim İşleri Başkanı Ramazan Bedir, İnsan Hakları Başkanı Kadir Saçcıoğlu, Ar-Ge Başkanı Murat Yıldız, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Mahmut Kabak, Genel Sekreter Nuh Kurtsoy.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu.
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığındaki yürütme kurulu üyeleri şu şekilde;
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatih Üzüm, Teşkilat Başkanı Abdulkerim Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Arıkan, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Karaköse, Dış İlişkiler Başkanı Muhammed Sungur, Sosyal Politikalar Başkanı Birol Düşüktaş, Yerel Yönetimler Başkanı Kadir Bayram, Ekonomi İşler Başkanı Hamdi Somtaş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Mehmet Ersu, Seçim İşleri Başkanı Ramazan Bedir, İnsan Hakları Başkanı Kadir Saçcıoğlu, Ar-Ge Başkanı Murat Yıldız, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Mahmut Kabak, Genel Sekreter Nuh Kurtsoy.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:28
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.