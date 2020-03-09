AK Parti Kdz. Ereğli Teşkilatı’nda temayül yapılıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’na ilçe başkanı adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Binası’nda saat 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek temayül yoklamasında mevcut ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri oy kullanacak.

Temayül yoklaması ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcilerinin görüşlerini almak için Kdz. Ereğli ilçesine gelen AK Parti Kastamonu Koordinatör Milletvekili Metin Çelik, İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte partililere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ile Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, temayül için hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılan partililere teşekkür etti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili ve Zonguldak İl Koordinatör Milletvekili Yahya Çelik ise belirlenecek adayı teşkilata ve STK’lara soracaklarını ifade etti. Çelik konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Temayülde isim önerimiz yok, herkes ile görüşmeye geldik. Yüz yüze görüşeceğimiz kişiler var ama onun haricinde bende bir şey söylemek istiyorum diyen olursa mutlaka dinleyeceğiz. Biz bu çalışmaları yaptıktan sonra, isimler ortaya çıktıktan sonra şöyle bir serzenişte bulunuyor teşkilattaki arkadaşlarımız; ‘Biz aslında Ahmet demiştik ama gitti arkadaşlar Mehmet’i seçti’ gibi bir serzenişte bulunuyor. Biz buraya isim önerisiyle gelmiyoruz, siz hangi isimleri veriyorsanız, bütün hepsiyle görüşmeye ona göre değerlendirme yapıyoruz. Burada herkes aday olabilir. Değerli başkanımız Fatih Çakır önümüzdeki süreçte bu kongre döneminde tekrar aday olmayacağını ifade etti. Kendisine bugüne kadar partimize vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu işler kolay işler değildir. İl başkanlığı ilçe başkanlığı yapmak kolay değildir, hele iktidar partisinde bu vazifeleri üstlenmek kolay iş değildir. Partide, hele AK Parti’de hiçbir zaman kopma gibi bir şey asla söz konusu olmaz. Yani bir görev bitmekle orada her şey bitmez. Çok daha farklı şeylerin yolları açılabilir. Bu partiye yürekten bağlı olanlar kendilerine her ne vazife verilirse verilsin bu vazifeyi yaparlar. Fatih başkanımız önümüzdeki süreçte inşallah başka vazifeler üstlenir. Üç tane isim istiyoruz mutlaka. Sizin yazdığınız arkadaşımız ilçe başkanlığı düşünmeyebilir, hiç aklından geçmeyebilir ama siz onu ilçe başkanlığı yapmaya uygun görürsünüz. Herhangi bir uygun gördüğünüz üç arkadaşımızı buraya yazmanızı rica ediyoruz. 2 tane ya da 1 tane yazmanızı istemiyoruz. 3’ün altında yazılan oyları geçersiz sayıyoruz. Türkiye’de geçmişten bu yana yaptığımız uygulama bu. Bizim kafamızda belli şeylerin şekillenmesi için, teşkilatımız bu 3 ismi daha fazla düşünmüş diyebilmemiz için 3 tane ismi yazmanızı rica ediyoruz.”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Adaylığı için açıklama yapılmasa da mevcut ilçe başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz, Av. Saffet Bozkurt, Av. Ahmet Köse, Bagi Tura, Ahmet Fikri Kızmaz, Dr. Naci Yalçınkaya’nın isimleri geçiyor.

