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AK Parti Kilis 7’inci olağan kongreye hazır

17.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Kilis’te, yarın yapılacak olan AK Parti Kilis 7’inci olağan kongresi öncesi hazırlıklar tamamlandı.AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, 7’inci olağan kongrenin yapılacağı Kapalı Spor Salonunda hazırlıkları inceledi.

Kilis’te, yarın yapılacak olan AK Parti Kilis 7’inci olağan kongresi öncesi hazırlıklar tamamlandı.
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, 7’inci olağan kongrenin yapılacağı Kapalı Spor Salonunda hazırlıkları inceledi. Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz’dan bilgi alan İl Başkanı Karataş, yarın saat 12.00’de yapılacak kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile bir konuşma yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta AK Parti İl kongresine katılacağı bildirildi.

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