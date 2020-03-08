AK Parti Kınık İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bizim dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi topraklarımızda ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bütün bu kavga bundan çıkıyor." dedi.

Kınık Kaymakamlığını ziyaret eden Pakdemirli, AK Parti Kınık İlçe Başkanlığının Delez Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yaptı. Kongrede İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli kongrede yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Suriye ile ilgili gelişmelere değinen Pakdemirli, bu ülkede Türkiye'yi etkileyen bir terör koridoru kurulmaya çalışıldığını, buna mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bizim dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi topraklarımızda ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bütün bu kavga bundan çıkıyor. Türkiye, 21'inci yüzyılda bölgenin lideri olmaya aday bir ülke ve bölgede ben de varım dedikçe aşağı çekmeye çalışan güçler oluyor." diye konuştu.