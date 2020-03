AK Parti Kınık İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi

Türkiye'nin sığınmacılara yaklaşık 40 milyar dolar harcadığına işaret eden Pakdemirli, Avrupa'nın ise sadece vaatte kalan sözler verdiğinin altını çizdi.

Güneyden yeni bir göç dalgası geldiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu misafirlerimizin, burada kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama Avrupa'ya geçmek isteyenlere de biz artık müsaade edeceğiz. Mülteciler bugün bir dram yaşıyor. Yunanistan Nazi zulmünden kaçarken onlara Suriyeliler ekmek verdiler, battaniye verdiler, gönüllerini, evlerini açtılar. Yunanistan şu an diyor ki 'Biz bunları kabul etmeyeceğiz'. Miçotakis, 'Aldığımız tedbirlerin daha fazlasını yapacağız.' diyor. Kendilerine medeni diyenlerin, Avrupalıların yaptıklarına bakmak lazım." dedi.

- Tarımda yapılanlar

Son 1,5 yılda tarımla ilgili çok büyük başarılar elde ettiklerini anlatan Bakan Pakdemirli, şu an itibarıyla çiftçinin şikayet edeceği, özellikle ürün fiyatlarıyla ilgili hiçbir problemin kalmadığını vurguladı. 850-900 liraya satılan buğdayı bin 350 liraya Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığını, göreve geldiğinde süt, et, fındık fiyatıyla ilgili problemlerin bulunduğunu, bunları çözdüklerini kaydeden Pakdemirli, "Bugün her ektiğiniz ürünle ilgili neredeyse hep müdahaleci olduk. Ya müdahale ettik ya da tarafları bir araya topladık." ifadelerini kullandı.