UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Resmen açıklandı

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray hakkında kararlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp hem idari hem de tribün kaynaklı gerekçelerle yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.
25 Kasım’da İstanbul’da oynanan Galatasaray–Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sportmenliğe aykırı davranış tespit edilmesi üzerine, Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız’a UEFA organizasyonlarında geçerli olmak üzere 1 maç men cezası verildi.
Aynı mücadelede takımın genel davranışları da disiplin kurulunun gündemine geldi. Galatasaray’a “takımın uygunsuz davranışı” gerekçesiyle 18 bin Euro, “temel davranış kurallarının ihlali” nedeniyle ise 10 bin Euro para cezası kesildi.
Sarı-kırmızılıların 5 Kasım’da deplasmanda Ajax ile oynadığı karşılaşmada ise taraftarların meşale yakması nedeniyle kulüp bir kez daha cezalandırıldı. Bu olay için Galatasaray’a 5 bin 250 Euro para cezası uygulanmasına karar verildi.
UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği kararlar doğrultusunda Galatasaray’a kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi sürecinde disiplin konusunda daha dikkatli olunması gerektiği yönünde bir tabloyla karşı karşıya kaldı.
