UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Resmen açıklandı

UEFA Disiplin Kurulu’ndan Galatasaray'a kötü haber geldi. Yapılan açıklamada temsilcimiz Union Saint-Gilloise ve Ajax maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle hem idari yaptırımlar hem de para cezalarıyla karşı karşıya kalırken, toplam ceza tutarının 33 bin 250 Euro’ya ulaşması dikkat çekti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray hakkında kararlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp hem idari hem de tribün kaynaklı gerekçelerle yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

UĞUR YILDIZ’A MEN CEZASI

25 Kasım’da İstanbul’da oynanan Galatasaray–Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sportmenliğe aykırı davranış tespit edilmesi üzerine, Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız’a UEFA organizasyonlarında geçerli olmak üzere 1 maç men cezası verildi.

KULÜBE ÇİFTE PARA CEZASI

Aynı mücadelede takımın genel davranışları da disiplin kurulunun gündemine geldi. Galatasaray’a “takımın uygunsuz davranışı” gerekçesiyle 18 bin Euro, “temel davranış kurallarının ihlali” nedeniyle ise 10 bin Euro para cezası kesildi.

AJAX MAÇI DA DOSYAYA GİRDİ

Sarı-kırmızılıların 5 Kasım’da deplasmanda Ajax ile oynadığı karşılaşmada ise taraftarların meşale yakması nedeniyle kulüp bir kez daha cezalandırıldı. Bu olay için Galatasaray’a 5 bin 250 Euro para cezası uygulanmasına karar verildi.

TOPLAM CEZA 33 BİN 250 EURO

UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği kararlar doğrultusunda Galatasaray’a kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi sürecinde disiplin konusunda daha dikkatli olunması gerektiği yönünde bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

