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AK Parti Kırşehir merkez ilçe kongresi yapıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir seçildi.AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı kongresi özel bir otelde düzenlendi.

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir seçildi.

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı kongresi özel bir otelde düzenlendi. Kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti’nin 18 yıldır ülkesine, milletine hizmet etmeye devam ettiğini söyledi. Kırşehir ve ilçelerinde birçok alanda hizmet getirdiklerini aktaran Kendirli, kentin gelişmesi ve ilerlemesi için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise coşkulu bir şekilde ilçe kongrelerini gerçekleştirdiklerini, aynı inançla yollarına devam ettiklerini ifade ettiği kongrede tek aday olan Ali Demir, Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kırşehir Koordinatörü Ekrem Görçeker, ilçe ve belde belediye başkanları ile parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

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